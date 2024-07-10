Анна Семенович заявила, что покорила избранника песней Пугачевой и через три месяца стала с ним встречаться

Певица Анна Семенович заявила, что покорила избранника по имени Денис песней Аллы Пугачевой и стала встречаться с ним спустя три месяца после знакомства. При этом артистка до сих пор говорит о его жене как бывшей, хотя супруги до сих пор не развелись.

Подробностями знакомства с новым возлюбленным Анна поделилась в соцсетях.

Семенович говорит: ее мужчина «самый лучший». Она охарактеризовала Дениса как «очень доброго, отзывчивого, щедрого, позитивного». Также певица указала: мужчина «все делает для сына», «поддерживает бывшую супругу».

Семенович рассказала историю их знакомства: оказалось, что Денис не сразу узнал в ней известную певицу.

«Познакомились мы с ним в ресторане в Москве. Мы сидели рядом за соседними столами. Он меня не сразу узнал, только когда мы пошли в караоке после ресторана, когда я начала петь и все стали меня снимать… Он сказал, что был поражен моим пением. Я пела «Любовь, похожая на сон». Через три месяца мы только начали серьезно встречаться», - поделилась певица.

Ранее жена Дениса Марина сообщила о перемирии с ним. Женщина проживает в Германии и пообещала, что как только он приедет, будет инициирован развод.