«Скоро нога будет новая»: Александра Олешко сняли на костылях и в красном гипсе

Актер Александр Олешко появился на ковровой дорожке на костылях. Он посетил премьеру фильма Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех». Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Олешко сыграл в картине одну из главных ролей. Знаменитость не стал делиться подробностями своего самочувствия, но заверил, что с ним все в порядке.

«Как мне сказали сначала врачи скорой помощи, это вывих, поэтому я 23 дня пел, говорил, пытался ходить и даже пританцовывать, и даже руками, я теперь это умею», – сказал Олешко.

Он также добавил, что по чьим-то словам, Майя Плисецкая танцевала руками, вот и он так делал. Но в один момент танцевать руками и ногами было уже невозможно, нужно было срочно «починить» ногу.

«Вот я ее и починил. Был разрыв ахилловых сухожилий. Поэтому скоро нога будет прекрасная, новая», — заявил актер.

Напомним, что в марте Олешко получил травму ноги. Он неудачно оступился перед приездом в театр, но ехать в травмпункт отказался. Артисту перевязали ногу, сделали укол обезболивающего, и он вышел на сцену и доиграл спектакль с растяжением связок.

Также 1 мая популярная телеведущая Лариса Гузеева показала Олешко в инвалидном кресле. Она подчеркнула, что именно таким образом ее коллега вел музыкальную программу «Две звезды». А Гузеева была приглашена в шоу в качестве члена жюри. Она призналась, что ей жаль актера из-за травмы ноги.

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