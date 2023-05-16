«Пришлось зашивать»: дочь Оксаны Самойловой получила серьезную травму и оказалась в больнице

Оксана Самойлова считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Девушка ведет активный диалог с публикой и всегда рада поделиться новостями о себе. На этот раз супруга Джигана вышла на связь и сообщила тревожную новость: ее дочь Лея получила серьезную травму.

Звездная мама поделилась кадрами из больницы. На них наследница Оксаны сидит на кушетке с перевязанной рукой и слушает наставления врача. Оказалось, девочка сильно порезала руку. Все это привело к тому, что Самойлова забрала ее из школы и в срочном порядке отвезла в медицинское учреждение.

«Пришлось зашивать. Она хотела ластик разрезать, чтобы с подругой поделиться, а разрезала себе руку», — пожаловалась светская львица.

К счастью, на данный момент угроз для здоровья девочки нет. Самойлова вышла на связь с подписчиками и поблагодарила всех за беспокойство.

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