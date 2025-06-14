«Скоро нас будет пятеро»: Тодоренко перестала скрывать третью беременность

14 июня телеведущей Регине Тодоренко исполнилось 35 лет. В честь праздника звезда решила подтвердить, что станет мамой в третий раз.

В свой юбилей экс-ведущая «Орла и решки» перечислила свои достижения: она рассказала, что побывала в 109 странах, покорила Гималаи, вышла замуж и родила двух мальчиков.

Однако самое главное ждет Регину впереди.

«Но если бы пришлось оставить только одно слово, то, без раздумий, это слово было бы „семья“. Мне 35 и скоро нас будет пятеро», — написала Тодоренко.

В 2018 году телеведущая вышла замуж за экс-солиста «Smash!» Влада Топалова. Супруги воспитывают двух мальчиков — шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава.

О беременности Тодоренко начали догадываться зрители шоу «Маска»: звезда часто появлялась в объемных нарядах и будто скрывала живот. Заметно округлившийся живот телеведущей заметили на свадьбе Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Регина никак не комментировала слухи и пообещала все рассказать 14 июня.

Ранее Агата Муцениеце вышла в свет в наряде, который подчеркнул округлившийся живот. В Сети обсуждают беременность актрисы от Петра Дранги.