«Скоро на М.Видео можно будет купить одежду»: Владислав Бакальчук собирается утереть нос бывшей жене

Исполнительный директор М.Видео Владислав Бакальчук заявил о трансформации сетевого ритейлера в маркетплейс. Он сообщил, что на платформе можно будет купить не только технику и электронику, но и одежду, обувь.

Бакальчук занял пост в М.Видео в сентябре этого года. Он намерен перестроить логику компании и сделать так, чтобы бизнес развивался. Судя по замыслам опытного менеджера, он собирается утереть нос бывшей жене.

В интервью Москвич Mag Бакальчук сказал: «Да, М.Видео трансформируется в маркетплейс, но не копирует чужие схемы, а строит свою… Мы уже конкурируем с Ozon и Wildberries, и будем конкурировать жёстче, но честнее. Скоро на М.Видео можно будет купить не только электронику и технику, но и одежду, обувь, аксессуары и FMCG».

Бакальчук планирует ускорить переход бизнеса к онлайн-модели, при этом магазины сети не исчезнут. Он также отметил, что физическая инфраструктура компании масштабнее большинства маркетплейсов. Ожидается, что компания из крупнейшего ритейлера электроники станет площадкой, где технологии соединяются с человеческим опытом, отметил предприниматель.

Ранее сообщалось, что Бакальчук подал иск в суд, чтобы определить порядок общения с детьми. Сейчас они проживают с матерью - Татьяной Ким.