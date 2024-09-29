«Скоро можно на работу»: Анна Хилькевич продемонстрировала фигуру спустя почти две недели после родов

17 сентября 37-летняя Анна Хилькевич в третий раз стала мамой — у актрисы и ее мужа, бизнесмена Артура Волкова, родилась дочь. В личном блоге звезда сериала «Универ» продемонстрировала фигуру на 12-й день после родов.

На опубликованном видео Анна Хилькевич предстала в черном топе и белых свободных штанах. Актриса показала, как выглядит ее живот спустя 12 дней после рождения третьего ребенка, и призналась, что довольна своей формой.

«Ну что ж, сегодня 12-й день. Вот что с моим животом. Уже ничего, уже лучше. Скоро можно будет на работу выходить в почти что приличной форме. Даже пресс есть мягкий», — поделилась Анна Хилькевич.

Напомним, актриса с 2015 года состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. У супругов две дочери — 8-летняя Арианна и 6-летняя Анна-Мария. В апреле этого года Анна Хилькевич объявила о беременности, а в сентябре родила третьего ребенка. Сначала звезда «Универа» не раскрывала имя малышки, но затем сообщила, что назвала ее Оливией. По словам знаменитости, она «увидела» имя для дочери после родов.

Ранее мы писали о том, что Анна Хилькевич рассказала о проблемах со здоровьем после рождения третьей дочери.