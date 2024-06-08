37-летняя Полина Гагарина устроила 16-летнего сына аранжировщиком в шоу «Голос»

Полина Гагарина устроила 16-летнего сына Андрея на работу. Юноша давно определился с профессией, поэтому звездная мама помогла ему занять место аранжировщика в шоу «Голос».

«Андрей выбрал музыку и уже успешно трудится как продюсер и аранжировщик. У него есть собственный музыкальный псевдоним, стиль в музыке, круг общения», — рассказала 37-летняя Гагарина в интервью «7Дней.ru».

Гагарина пояснила, что Андрей помогает с аранжировками участникам телепроекта, но подчеркнула, что сын отказался от ее помощи в развитии собственной музыкальной карьеры, так как хочет попытаться реализовать свой творческий потенциал самостоятельно.

Ранее Полина Гагарина отказалась назвать покойного композитора Александра Градского своим непосредственным учителем, несмотря на совместную работу в шоу «Голос». Артистка пояснила, что главные хиты в ее жизни написал Константин Меладзе.