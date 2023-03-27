«Скоро как Гарик станет»: Кристина Асмус набрала лишние килограммы
Кристина Асмус показала свою изменившуюся фигуру в бане и нарвалась на критику.
Фото: Starface.ru
Актриса Кристина Асмус всегда старается быть откровенной с поклонниками в соцсетях. Знаменитость публикует даже самые неудачные фото, отвечает на пошлые вопросы и с юмором реагирует на критику в свой адрес. После развода с шоуменом Гариком Харламовым к девушке приковано еще больше внимания. Теперь звезду разглядывают со всех сторон и отмечают ее недостатки.
Кристина поделилась в соцсетях видео, на котором выбегает в купальнике из бани. Она бежит по сугробам и ныряет в ледяной бассейн. Девушка не старается специально позировать на камеру, поэтому ее фигура видна, как она есть. Фанаты отметили, что артистка поправилась. Теперь она не напоминает подростка из сериала «Интерны», а выглядит как женщина с формами.
«Вот теперь сочная, красивая», «Выставляет вечно себя кривляющейся молоденькой девушкой, а тут такая бабенка выбежала из бани», «Ну красивая же!» – цитирует подписчиков знаменитости сайт PROZVEZD.
Асмус не стала отвечать на комментарии в личном микроблоге. А ведь их было очень много, некоторые даже с юмором. Фанаты вспомнили, что актриса до сих пор живет под одной крышей с бывшим мужем. А Гарик Харламов сам долгое время пытается похудеть.
«Кухня же с Харламовым тоже наверняка общая, сложно остаться стройной», «Скоро как Гарик станет», – посмеялись пользователи Сети.
Ранее мы писали о том, как Харламов ответил на вопрос о доме, в котором живет с Кристиной Асмус. Журналисты поинтересовались, как юмористу удается делить жилплощадь между бывшей женой и нынешней возлюбленной Катериной Ковальчук.