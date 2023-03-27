«Скоро как Гарик станет»: Кристина Асмус набрала лишние килограммы

Актриса Кристина Асмус всегда старается быть откровенной с поклонниками в соцсетях. Знаменитость публикует даже самые неудачные фото, отвечает на пошлые вопросы и с юмором реагирует на критику в свой адрес. После развода с шоуменом Гариком Харламовым к девушке приковано еще больше внимания. Теперь звезду разглядывают со всех сторон и отмечают ее недостатки.

Кристина поделилась в соцсетях видео, на котором выбегает в купальнике из бани. Она бежит по сугробам и ныряет в ледяной бассейн. Девушка не старается специально позировать на камеру, поэтому ее фигура видна, как она есть. Фанаты отметили, что артистка поправилась. Теперь она не напоминает подростка из сериала «Интерны», а выглядит как женщина с формами.

«Вот теперь сочная, красивая», «Выставляет вечно себя кривляющейся молоденькой девушкой, а тут такая бабенка выбежала из бани», «Ну красивая же!» – цитирует подписчиков знаменитости сайт PROZVEZD.