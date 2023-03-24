Большая коммунальная квартира: Харламов раскрыл правду о том, как живет под одной крышей с Асмус и Ковальчук

В конце прошлого года в Сети бурно обсуждался конфликт бывших супругов Гарика Харламова и Кристины Асмус. Комик в одном из шоу пошутил, что оставил экс-супруге «облеванный и обоссанный» дом, на что актриса ответила, что ей после развода не досталось даже такого жилья. Так поклонники и узнали, что артисты до сих пор живут под одной крышей и причем разъезжаться даже не думают, несмотря на то, что у обоих уже бурно развиваются другие романы.

Недавно в социальной сети Кристина вновь подняла тему загородного особняка и заявила, что ей нравится в нем жить и что никуда переезжать она не собирается. Гарик на это заявление никак не отреагировал, поэтому журналисты решили попытаться получить от него комментарий на одном из светских мероприятий. Больше всего СМИ интересовало, как к его сожительству с бывшей относится Катерина Ковальчук, с которой сейчас встречается шоумен. Однако вопрос о недвижимости возмутил комика, и он отреагировал на него довольно резко, заявив, что его нынешняя возлюбленная с ними не живет.

«Фантазеры! Кто вам это все наговорил? Нет, все не так. У нас нет такой большой коммунальной квартиры, нет», - сказал Харламов.

Но потом Гарик немного смягчился и стал шутить. На следующие вопросы он уже отвечал уклончиво и с иронией. Мол, да, живут все вместе в этом доме и радуются жизни. «Все! Все как племя живем в огромном доме», - с сарказмом сообщил юморист.

Ранее в Сети появились кадры с празднования дня рождения Катерины Ковальчук. На торжество пришел и Харламов, причем полвечера он не отходил от любимой и даже пригласил ее на медленный танец, который запечатлели на камеру другие гости.