«Скоро играть и петь они будут на ложках»: депутат Луговой заявил, что хочет видеть группу «Би-2» в тюрьме

Депутат Государственной думы Андрей Луговой высказался о депортации музыкантов группы «Би-2» на родину. Народный избранник посоветовал «ребятам» готовиться к концертам в местах лишения свободы.

Член ГД выразил мнение в своем Telegram-канале Андрей Луговой. Госдума. Он заявил подписчикам, что после депортации музыкантов ждет «теплый» прием на родине. Так, депутату хотелось бы увидеть, как они исполняют свои композиции в тюрьме.

«Ребята пусть готовятся: скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников. Лично я бы с огромным удовольствием на это посмотрел», — написал Луговой.

Также народный избранник назвал «подонками» участников коллектив. Он считает, что« Би-2» должны заняться Следственный комитет и прокуратура.

Ранее музыканты из «Би-2» заявили, что ситуация с депортацией из Таиланда не решена. По некоторым данных, их хотели выслать в Израиль.