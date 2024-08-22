SHAMAN назвал имя друга: это известный 62-летний певец

Певец SHAMAN назвал имя лучшего друга. По словам исполнителя, он очень близок с 62-летним артистом Григорием Лепсом.

Слова SHAMAN приводит Telegram-канал «Звездач».

Ярослав Дронов (настоящее имя исполнителя – прим.) пообщался с журналистами перед концертом в честь Дня флага. Певец откровенно рассказал, что Григорий Лепс – его близкий друг, с которым он общается на «ты».

«Можем созваниваться в два-три часа ночи, я могу к нему приехать, встречаемся постоянно... Я думал, что друзей не заслужил, но судьба мне подарила в лице Григория Лепса лучшего друга», - поделился музыкант.

Артист отметил, что «дружба - понятие круглосуточное».

Ранее SHAMAN и Лепс сообщили, что работают над новой песней. Они сняли видео из домашней студии Григория.

Недавно Лепс рассуждал о пенсии и заявил, что ему хватит 100 тыс. рублей в месяц старости. Певец Прохор Шаляпин на это отреагировал, сказав, что дожить до пенсии с такой нагрузкой – самое важное, иначе эти деньги могут не понадобиться.