«Скоро будет баба Настя»: певица Слава подтвердила беременность 23-летней дочери

Певица Слава прилетела домой после путешествия с бывшим мужчиной, бизнесменом Анатолием Данилицким. Артистка констатировала, что «отдых не помог».

Певица опубликовала видео в красном платье, как танцует под песню Ирины Дубцовой «Как ты? Где ты?» В посте Слава рассказала о чувствах неудовлетворения и разочарования.

Вместе с тем певица объявила, что «скоро будет новость, которая поднимет нам всем максимально настроение». Артистка подчеркнула, что «это самое главное событие» в ее семье.

Поклонники принялись писать, что событие, которое упомянула Слава, связано с рождением ребенка ее 23-летней дочерью. «И так понятно. Саша беременна. Значит скоро будет баба Настя», - говорится в одном из комментариев.

Некоторые стали интересоваться: «У вас будет внук или внучка?»

Пока официальных заявление о беременности дочери Славы – Александры Морозовой – не поступало. При этом на одном из концертов певица обмолвилась, что «уже бабушка».