«Скорее всего, воруют прибыль»: почему Валерий Меладзе не может избавиться от бизнеса в России

Певец Валерий Меладзе продолжает вести бизнес в России, однако с каждым годом дела в принадлежащем ему торговом центре «Винтаж» идут все хуже. По мнению предпринимателя и общественника Андрея Ковалева, бизнес-проблемы исполнителя хита «Актриса» могут быть связаны с кражей денег партнерами из общего бюджета.

«Его директора, скорее всего, воруют прибыль. Он сейчас где-то далеко и вышел из операционки. Сотрудники могут спокойно отмывать деньги через этот ТЦ. Валерию надо возвращаться, просить у нас всех прощения и наводить порядки в своем бизнесе. Русские люди добрые. Мы простим», - сказал Ковалев в беседе с Абзацем.

Он также рекомендовал Меладзе избавиться от торгового центра, расположенного в одном из спальных районов Москвы, так как выручка площадки с каждым годом становится меньше, так как люди чаще заказывают товары в интернете, чем ходят по магазинам.

«Я думаю, что Меладзе не отказался от бизнеса в России, потому что не может его продать. Магазины сейчас держать бессмысленно, люди покупают товары на маркетплейсах. Я бы посоветовал избавиться от него за копейки», - констатировал эксперт.

Отмечается, что торговый центр «Вантаж» расположен в районе Бирюлево Восточное. В Сети его часто сравнивают с «барахолкой из 90-х». В 2024 году чистая прибыль ТЦ составила 16 млн рублей.

Ранее Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин официально обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности артиста и по итогам отнять у него бизнес и недвижимость.