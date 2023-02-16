Скорбного и почерневшего Леонида Ярмольника заметили с охапкой цветов у ног Юлии Меньшовой
Камера поймала Леонида Ярмольника на прощании с Вадимом Абдрашитовым.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
69-летнего актера и телеведущего Леонида Ярмольника заметили на прощании с режиссером Вадимом Абдрашитовым. Ранее он улетал в Америку и было непонятно, вернулся ли в Россию или эмигрировал.
Камера поймала Ярмольника сидящим у ног ведущей Юлии Меньшовой в Доме кинематографистов. Он был скорбным и почерневшим и держал в руках охапку красных роз.
Ярмольник сидел на ступенях. Меньшова не обращала на него внимание и смотрела в телефон.
Ранее сообщалось, что на прощание с Абдрашитовым, умершим 12 февраля, приехали многие деятели культуры. Среди них были замечены актеры Сергей Шакуров и Вера Алентова.
Шакуров на прощании задержался у гроба. Он что-то прошептал умершему другу и отошел, вытирая лицо рукавом.