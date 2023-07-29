Скорбит: Игорь Николаев показал фото умершего отца

Советский и российский музыкант, композитор и поэт Игорь Николаев поделился с публикой личными переживаниями. Оказалось, что его отец ушел из жизни 45 лет назад.

Николаев посвятил новый пост в своем блоге отцу. Певец опубликовал кадр, на котором изображены мать с отцом, бабушка и сам артист. Правда Николаеву на фотографии примерно три года.

«Папа, спасибо за жизнь! За любовь к поэзии, к творчеству!.. Ему было всего 45. Помню и очень люблю!» — с теплотой на сердце подписал фото Николаев.

Напомним, что отец музыканта, Юрий Иванович, являлся поэтом-маринистом, членом Союза писателей СССР, а также был капитаном дальнего плавания. Семья скрывает настоящую причину смерти Юрия Ивановича, однако в интернет-пространстве можно найти информацию о том, что она была скоропостижной. Вероятно, речь идет об инсульте или проблемах с сердцем.

Ранее мы писали, что Игорь Николаев купил недвижимость в Латвии для получения вида на жительство.