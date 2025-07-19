Скорая помощь приехала на VK Fest из-за беременной Регины Тодоренко

Беременная третьим ребенком Регина Тодоренко эффектно появилась на фестивале VK Fest. Телеведущая приехала туда в машине скорой помощи.

Участница шоу «Ледниковый период» появилась на ковровой дорожке в окружении медиков в машине скорой помощи, пишет Woman.ru.

Регина прошлась по дорожке фестиваля, несмотря на дождь, и ответила на вопросы ведущего публичного мероприятия Прохора Шаляпина. Звезда выбрала для выхода в свет белое объемное платье, подчеркивающее живот.

Несмотря на то, что в Сети появились слухи о беременности Регины еще весной, сама знаменитость хранила молчание до седьмого месяца и открыла завесу тайны в свой день рождения. По словам Тодоренко, она не хотела «разыгрывать интригу». Ее единственным желанием было — прожить трепетный момент вместе с семьей.

Тодоренко в 2018 году вышла замуж за экс-солиста Smash! Влада Топалова. Супруги воспитывают двух сыновей — шестилетнего Михаила и пятилетнего Мирослава. В конце июня Регина рассказала, что снова станет мамой мальчика.

Напомним, телеведущая страдает от сколиоза. Подписчики поинтересовались, как звезда справляется с болезнью во время беременности. Регина призналась, что ей наоборот стало лучше: под тяжестью позвоночник распрямляется.