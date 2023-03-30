Скорая и капельницы: бывшая жена и маленький сын Стаса Пьехи попали в больницу
Фото: Starface.ru
Бывшая жена популярного певца Стаса Пьехи рассказала в соцсетях, что они с сыном серьезно заболели. Наталье Горчаковой вместе с маленьким сыном пришлось лечь в больницу. Об этом пишет портал «7Дней.ru».
Девушка сообщила в личном микроблоге, что они с ребенком заразились гриппом и коронавирусом одновременно. Болезнь протекала в достаточно тяжелой форме, поэтому решено было обратиться к врачам. А после они легли в больницу.
«По новой переболели гриппом и короной со всеми «прелестями»: «скорыми», капельницами и несшибаемой температурой», – поделилась экс-супруга знаменитости.
Наталья рассказала, что сейчас они с мальчиком чувствуют себя хорошо. Шесть дней назад семья отпраздновала день рождения звездного наследника, Пете исполнилось девять лет. Горчакова написала в соцсетях много теплых слов и опубликовала архивные фото. Многие поклонники отметили, что он очень сильно похож на Стаса.
К сожалению, в праздничный день папа с сыном не смогли увидеться. Пьеха живет в Москве, а его семья давно обосновалась в Санкт-Петербурге. Более того, певца тоже сразил опасный вирус. Мужчине пришлось обратиться к врачу.
Ранее мы писали о том, что госпитализированный с ковидом Стас Пьеха рассказал о своем состоянии.