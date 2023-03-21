«Никто не умирает»: госпитализированный с ковидом Стас Пьеха рассказал о своем состоянии

В последнее время звезды отечественного шоу-бизнеса жалуются на плохое самочувствие из-за «странного» вируса. Певицы Валерия и Марина Максимова в какой-то момент даже остались без голоса, поэтому им пришлось поменять свои творческие планы. Сегодня на связь с подписчиками вышел Стас Пьеха и сообщил о своей госпитализации: его сразил ковид.

42-летний мужчина снял ролик, находясь в больничной палате. Артист едва говорит и лежит под капельницей. Однако, по его словам, «никто не умирает».

«Вот такие весенние новости. Корону тоже никто не отменял», — высказался Пьеха.

Кроме того, Стас поблагодарил всех поклонников за беспокойство о пожелал им хорошей весны.

Ранее по Сети распространились тревожные новости об экс-супруге певца. Сообщалось, что Наталья Горчакова погибла после нападения медведя. Долгое время никто не давал комментариев по этому поводу, однако совсем недавно девушка самостоятельно вышла на связь и внесла ясность в ситуацию. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Елена Летучая едва не повторила судьбу утонувшего Свиргунова и чудом не провалилась под лед. Напомним, вчера стало известно о трагической гибели основателя музыкальной группы «Cream Soda». В ночь с 19 на 20 марта мужчина в компании друзей решил перейти Волгу, однако на обратном пути лед треснул и 5 человек провалились в воду. Спасти Дмитрия не удалось.