«Скопить ничего не сумели»: Виктор Рыбин раскрыл правду о финансовом положении

Основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин в преддверии своего 63-летия дал интервью Леди Mail, в котором рассказал о подходе к жизни, финансах и творческих планах.

Певец встречает день рождения в отличном, хотя и слегка волнительном настроении. Гостей, по традиции, будет ждать щедрый стол.

«Мы с Наташей — ребята хлебосольные, всегда готовим для гостей наш фирменный, уже проверенный десятилетиями набор вкусняшек: оливьешку... жульенчик, салат из морепродуктов, чизкейк... и наш любимый десерт — вареную сгущенку... Едим ложками, даже чаем не запиваем», — поделился Рыбин.

Говоря о финансовом положении, певец отметил, что он и его супруга Наталья Сенчукова обеспечены всем необходимым для счастья.

«Дом у нас с Наташей имеется, машина тоже, теплоход — в общем, на все, что нам надо для счастья, мы заработали», – признался звезда.

Однако крупных накоплений у семьи нет. Основной доход приносят гастроли, а свободные средства часто уходят на помощь близким и содержание хобби.

«Накоплений у нас с Наташей нет — ну не умеем мы откладывать. Ведь у нас всегда есть, кому помочь: детям, внукам, друзьям... скопить на них пока не сумели: много денег уходят на наши плавсредства: то одно надо починить, то другое», — заключил музыкант.

Ранее мы писали о том, что Наташа Королева зарабатывает деньги на недвижимости в США.