Скопировала Бородину: дизайн в новом доме Орловой вызвал вопросы у специалиста

Дизайнер интерьеров Каролина Дорохина рассказала, почему новый особняк певицы Ольги Орловой похож на дом ее подруги Ксении Бородиной. Эксперт поделилась своими наблюдениями с Woman.ru.

Недавно бывшая солистка группы «Блестящие» переехала в роскошный дом, где завершила ремонт. По информации СМИ, теперь у Орловой есть собственный кинотеатр, прачечная и салон красоты с профессиональным оборудованием. Интерьер же остался спокойным с преобладанием бежевых тонов и золотистых вставок, как и в прежнем жилище.

«Если смотреть с точки зрения трендов, то оба дома Ольги Орловой модные. У них есть лишь одна разница: каждый оформлен согласно моде своего времени», — говорит эксперт.

По словам дизайнера, полную картину можно будет составить только после того, как Ольга покажет полный комплект мебели и декора. Но о некоторых деталях Дорохина уже сумела рассказать. Так, по ее мнению, в доме артистки все выглядит очень «трендово».

«Мы вновь видим дорогие материалы, четкие линии и нейтральные цвета, которые говорят о том, что вкус хозяйки в целом не поменялся и она по-прежнему любит неброский ремонт», – объясняет эксперт.

Но специалист заметила и минусы. По ее словам, сейчас дизайн выглядит слишком «модным». Но благодаря декору можно сделать из такого дома уютное гнездышко.

Как пишет источник, подобная ошибка была в доме подруги Ольги – телеведущей Ксении Бородиной. Брюнетка сделала из своего особняка «общественное пространство вроде магазина или галереи». Тяжело представить себе домашние посиделки в таком месте.

Ранее телеведущая Ольга Орлова призналась, что у ее дочери есть «странная привычка».