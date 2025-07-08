«Скончался на руках у матери»: раскрыты подробности внезапной смерти визажиста Кристины Орбакайте

Любимый визажист Кристины Орбакайте внезапно умер от инфаркта. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Дмитрий Вишневский скончался на руках у матери.

Как уточняется, все случилось 6 июля в подмосковном доме, куда стилист поехал к матери.

«Дмитрий занимался делами по дому, в какой-то момент его мать услышала грохот. Она вошла в дом и увидела сына без сознания, пульс прощупывался. Вызвали скорую, но он скончался до приезда врачей на руках у матери», — сообщает источник.

По предварительной информации, Дмитрий Вишневский перегрелся на солнце, что спровоцировало инфаркт.

За годы своей деятельности стилист работал гримером, помощником художника по костюмам, появлялся в эпизодических ролях в кино. Дмитрий Вишневский сотрудничал со многими звездами, в том числе с Кристиной Орбакайте, Ренатой Литвиновой, Жанной Агузаровой, Анной Седоковой и другими. Визажист также несколько лет вел курс по гриму в Театральном институте им. Б.В. Щукина. Последние несколько лет он проводил тренинги по визажу и парфюмерии.

Ранее мы писали о том, что звездный стилист Паскаль Тессье умер в 61 год после болезни.