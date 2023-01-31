«Скользкий тип»: певица Нюша показала своего мужа-изменщика вблизи

В сентябре прошлого года певица Нюша призналась, что ей изменил муж. Подробностей предательства бизнесмена Игоря Сивова она не раскрыла, однако подчеркнула, что смогла простить его и отпустить ситуацию.

Теперь уже несколько месяцев артистка старается демонстрировать в своих социальных сетях семейную идиллию. Она выставляет фото с детьми и не возвращается к неприятному инциденту. Недавно Нюша поделилась новым селфи с супругом, что стало неожиданностью для поклонников, так как она уже давно не фотографировалась с Сивовым без детей. Певица наверняка ожидала восторженных комментариев, но получилось все наоборот.

Пользователи Сети раскритиковали Игоря и стали оскорблять его. Люди писали, что он «скользкий тип» и что Нюша достойна лучшего. По всей видимости, фанаты артистки так и не смогли простить измену ее супруга. И не понятно, сможет ли все наладиться или нет.

Напомним, что после заявления Нюши Игорь Сивов подвергся жесткому хейту на своей странице в социальной сети. Певице даже пришлось просить поклонников перестать терроризировать бизнесмена, так как они с ним уже решили все проблемы.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскрыл спустя 20 лет брака, что никогда не хотел брать себе в жены артистку.