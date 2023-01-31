Никогда бы не женился: Иосиф Пригожин раскрыл правду о браке с Валерией спустя 20 лет

Иосиф Пригожин вырос в Дагестане, и у него было суровое кавказское воспитание, из-за которого ему было сложно первое время в шоу-бизнесе. Ему никогда не нравились артистки. По его словам, они вульгарные и слишком эпатажные. Однако его женой все-таки стала одна из них, и у продюсера нашлось объяснение этому.

По словам Пригожина, он до сих пор плохо относится к тому, что его супруга медийная личность. Раньше он был уверен, что никогда бы не связал себя узами брака с певицей, но, узнав Валерию ближе, понял, что она сильно отличается от всех.

«Она не ревнивый человек, хорошо относится к людям, не сплетничает, не завидует, не обсуждает никого. Она как личность уникальное явление», - рассказал Иосиф Пригожин в интервью Пятому каналу.

Отметим, что супруги в этом году отмечают 20 лет совместной жизни. Продюсер делился, что секрет их счастья в браке довольно прост – они понимают, чувствуют друг друга и идут навстречу.

Ранее Иосиф Пригожин и Валерия продемонстрировали свои любимые позы.