Дмитрий Дибров начал подготовку к бракоразводному процессу с женой после измены: что известно

Телеведущий Дмитрий Дибров готовится к разводу с женой Полиной. По информации StarHit, он уже нанял звездного адвоката – Александра Добровинского.

Пока официально Дибровы не подали заявление на развод. Однако, как сообщают источники, Дмитрий уже определился с представителем. Его интересы в суде будет отстаивать Александр Добровинский, который не так давно завершил громкий бракоразводный процесс певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Сам юрист пока отказался давать комментарии. Он не подтвердил информацию, но и не опроверг ее.

Предположительно, к разводу звездная пара пришла из-за неверности Полины. Инсайдеры рассказали, что жена Диброва изменяла ему с другом семьи Романом Товстиком. Примечательно, что Полина хорошо общалась с супругой вероятного любовника и даже является крестной одного из шести детей пары. На данный момент Роман разводится с женой и пытается отобрать у нее всех наследников.

Ранее Полина Диброва сделала заявление после скандала в семье.