«Сколько всяких ситуаций, сколько смертей»: экс-звезда «Дома-2» рассказала о проклятии проекта

Экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» Анастасия Дашко призналась, что у проекта действительно может быть проклятие. По ее мнению, слишком много звезд программы закончили свою жизни не так, как хотели, или сейчас вынуждены справляться с трудностями.

За те годы, что «Дом-2» выходит в эфир, через него прошли десятки молодых людей. Некоторые из них, например, Ольга Бузова, Влад Кадони и другие, добились успеха. А другие погибли или же сели в тюрьму. Многие поклонники шоу считают, что у него есть некое проклятие, которое настигает каждого, кто туда попадает. И с этим согласна Анастасия Дашко.

Как отметила бывшая участница реалити, темная сторона заключается в том, что неизвестные люди находятся под камерами каждую минуту жизни и в считанные дни обретают популярность, которая кружит им голову. Они чувствуют вседозволенность и совершают необдуманные поступки.

«Сколько всяких ситуаций, сколько смертей... Возможно, проклятие есть, но, чтобы изменить это, надо делать хорошие вещи, надо делать правильные выводы», - сообщила Анастасия в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

К слову, сама Дашко в 2013 году попалась на мошенничестве. Ее признали виновной и приговорили к трем годам колонии.

Ранее экс-звезда «Дома-2» Степан Меньщиков признался, что год лечится от зависимости в Таиланде.