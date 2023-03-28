Сколько там Шуриков: в комедиях Леонида Гайдая обнаружена глобальная загадка

В комедиях режиссера Леонида Гайдая «Операция «Ы», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» обнаружили глобальную загадку. Впервые встал вопрос, сколько Шуриков в этих фильмах – один, два или три.

Сайт mk.ru разбирался, сыграл ли актер Александр Демьяненко одного и того же человека или разных персонажей, но со внешним сходством.

Сам режиссер говорил, что задумал «Кавказскую пленницу», когда только начиналась работа над «Операцией «Ы». Авторы сценариев уже тогда «планировали на будущее множество веселых фильмов о похождении… персонажа».

Фанат фильмов Гайдая Дмитрий Смирных дал пояснения на этот счет. По его словам, в двух знаменитых фильмах Шурик один и тот же.

В случае с картиной «Иван Васильевич…» другая история. На вопрос сайта, тот ли это персонаж, только повзрослевший, Смирных сказал: «Здесь скорее нет, чем да».

В качестве аргумента он отметил наличие у изобретателя жены Зинаиды, похожей на героиню предыдущих новелл Лиду. Смирных пришел к выводу, что в третьей комедии Демьяненко сыграл другого человека.

Ранее мы писали, как сложились судьбы актеров из комедии Гайдая «Бриллиантовая рука».