«Ничего не достиг, кроме 62 пунктов в райдере»: Отар Кушанашвили прошелся по SHAMAN

Шоумен Отар Кушанашвили осудил поступок SHAMAN на «Интервидении». На YouTube-канале «Каково?!» журналист высказал все, что думает об исполнителе хита «Я русский».

После своего выступления на «Интервидении» SHAMAN попросил жюри не оценивать его. Однако Отар Кушанашвили считает, что у певца не было никакого права отказаться от участия в конкурсе, поскольку он представлял не себя, а всю страну.

Более того, Кушанашвили не понимает, как Ярослав Дронов мог сделать такое заявление со сцены: «Россия уже победила».

«С чего у человека, не владеющего профессией, такая заносчивость? Почему вдруг парень, напрочь лишенный обаяния... отождествляет себя с целой Россией?» — выразил свое негодование телеведущий.

Шоумен добавил, что музыкант еще «ничего не достиг, кроме 62 пунктов в райдере» и лишь испортил песню Максима Фадеева.

Отар Кушанашвили также высказался о самом конкурсе, назвав «Интервидение» «свистопляской». Журналист уверен, что истинный патриотизм заключается далеко не в поддержке такого рода мероприятия.

Выступление SHAMAN на «Интервидении» раскритиковали и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. В частности, Ольга Бузова заявила, что выступила бы намного эффектнее коллеги по цеху.