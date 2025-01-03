Сколько стоил билет на концерт Филиппа Киркорова в Новый год

Певица Алена Кравец заявила, что билет на Филиппа Киркорова в Новый год стоил 1,5 млн. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Алены, ее знакомые покупали билеты на праздничный вечер Киркорова за 1,5 млн рублей. В эту стоимость включены столик на четверых и новогоднее меню. Помимо Филиппа, на концерте в Барвихе выступила Anna Asti.

«В этом году многие мои знакомые купили столы на праздничный вечер в «Барвиха Luxury Village», там пели Anna Asti & Филипп Киркоров. Столик на четверых с новогодним меню стоил чуть дешевле полутора миллионов рублей. А еще принято приглашать артистов к себе домой. Звездные гонорары в новогоднюю ночь большие — примерно 8-10 миллионов за 40-минутное выступление, все зависит от величины звезды», — высказалась Алена.

Также певица отметила, что в этом году никто из ее знакомых не заказывал выступление Аллы Пугачевой. По ее мнению, раньше вечеринка с Пугачевой являлась показателем статуса. Теперь же она попала в список нежелательных артистов.

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