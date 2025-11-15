«Сколько раз он плевал на наш флаг?»: Вика Цыганова возмутилась, что Галкина* наказывают не в РФ, а в Израиле

Вика Цыганова отреагировала на недавний скандал на концерте Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), где он публично осквернил флаг Израиля. В своем Telegram-канале певица возмутилась, что юмориста до сих пор не наказали в России, а в Израиле ему грозит тюрьма.

На одном из концертов в Петах-Тикве в начале ноября Максим Галкин* взял у зрителя флаг Украины и полностью накрыл им израильский. Такой поступок возмутил общественников, которые посчитали, что таким образом шоумен продемонстрировал свое неуважение к стране. В Министерстве национальной безопасности Израиля намерены проверить артиста. За осквернение госзнака юмористу может грозить лишение свободы сроком до трех лет или штраф в размере 15 тыс. долларов.

Мимо громкой новости не прошла Вика Цыганова, которую возмутило, что Максим Галкин*, давно оскорбляющий Россию, до сих пор не понес наказание в стране, где много лет работал. Певица обратила внимание: если в Израиле готовы отправить шоумена в тюрьму даже за то, что он накрыл флаг, то в РФ ему все сходит с рук.

«Это к вопросу о символах страны, флагах, знаменах… Пока у нас на туалетной бумаге позволяют печатать Кремль и собор Василия Блаженного, в Израиле даже накрыть их флаг — огромное преступление. Сколько гадостей Галкин* наговорил про Россию? Сколько раз он плевал на наш флаг, оскорблял наш народ? А уголовку на него почему-то заводят в Израиле, а не в России…» — высказалась Вика Цыганова.

Напомним, в 2022 году Максим Галкин* и Алла Пугачева уехали из России с детьми и обосновались в Израиле. Позднее звездная пара перебралась на Кипр, где у них также есть недвижимость.

Ранее Максим Галкин* нахамил подписчице, осудившей его за критику РФ: «Вековая пыль у Вас в мозгах».

*признан иноагентом на территории РФ