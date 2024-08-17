Сколько потратил на свадьбу блогер-миллионник и друг бойфренда Бородиной Никита Серовски

На Алтае прошла роскошная свадьба известного блогера Никиты Серовски (Серова — прим. «Страсти») и его невесты Полины. Мероприятие посетили многие представители шоу-бизнеса: Ксения Бородина, бывшая жена рэпера Гуфа Юлия Королева, актер и певец Владимир Селиванов и другие. Торжество обошлось молодоженам приблизительно в 12 млн рублей.

Только на декор блогер и его возлюбленная потратили около 1 млн рублей. Роскошный банкет и проживание в течение четырех дней в пятизвездочном отеле обошлось в 1,8 млн рублей. Перелеты, трансфер до отеля, кольца, свадебные наряды и другие траты вышли «в копеечку». Одно платье невесты стоит 430 тыс. рублей. Общая стоимость торжества могла дойти до 12 млн рублей, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Никита и Полина зарегистрировались летом в ЗАГСе, а свадебный банкет решили устроить на Алтае. 15 августа они вылетели из Москвы со знаменитыми гостями. Праздновать важное событие они планируют в течение четырех дней.

Напомним, свадьбу Серовых посетила Ксения Бородина с новым возлюбленным Николаем Сердюковым. Телеведущей удалось поймать букет невесты.