Сколько получает за концерт объявивший о завершении карьеры Леонтьев

Объявивший о завершении музыкальной карьеры артист Валерий Леонтьев прилетит в Россию из США всего на один день ради выступления на конкурсе «Новая волна» в Казани. Продюсер Леонид Дзюник рассказал, что гонорар исполнителя хита «Мой дельтаплан» может начинаться от $50 000 (около 4 млн рублей — прим «Страсти»).

По словам продюсера, вполне нормально, что артист продолжает выступать, несмотря на объявление о завершении гастролей. Дзюник привел в пример Иосифа Кобзона, который пел практически до самой смерти.

Как пояснил Дзюник, Леонтьеву нужно обеспечивать жену, оплачивать дом с Лос-Анджелесе и банально на что-то жить. Для всего этого нужны деньги.

«Конечно, он работает. Единичные выступления обязательно у него есть, и они оплачиваются. Стоимость концерта Леонтьева может начинаться от 50 тысяч долларов», — приводит слова продюсера aif.ru.

Ранее концертный директор знаменитости Борис Чигирев рассказал, что пригласил выступить Леонтьева на «Новой волне» лично Игорь Крутой. Артист исполнит свои самые известные хиты: «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай».