«Он будет один день»: раскрыты подробности визита Валерия Леонтьева в Россию

Певец Валерий Леонтьев, в марте 2024 года объявивший о завершении музыкальной карьеры, прилетит в Россию из США всего на один день ради выступления на конкурсе «Новая волна» в Казани. Об этом сообщил его концертный директор Борис Чигирев.

«Он будет один день, 25 августа», - сказал он в беседе с aif.ru.

При этом Чигирев подчеркнул, что Леонтьев согласился выступить, так как его лично пригласил организатор мероприятия, композитор Игорь Крутой. «Выступит с ретро-песнями, но в новой аранжировке», - подчеркнул Чигирев.

Леонтьев исполнит хиты «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай».

Концертный директор певца также напомнил, что в прошлом году Леонтьев также приезжал в Россию, чтобы выступить на юбилейном концерте Крутого. Напомним, Валерий Леонтьев последние годы проживает в Майами, где уже много лет работает его жена. Он объяснил свое решение тем, что в США может спокойно ходить по улицам, но подчеркивал, что не покидает Россию навсегда.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Леонтьев просто так в Россию не приезжает, он запрашивает за мероприятия 15–20 миллионов рублей. При этом Дворцов отметил, что для Игоря Крутого даже Ирина Аллегрова выступает бесплатно, и предположил, что у своего старого товарища Валерий Яковлевич не попросит денег.