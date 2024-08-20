«Сколько осталось – один Бог знает»: родственник Пугачевой бьет тревогу из-за состояния певицы в эмиграции

Близкий родственник певицы Аллы Пугачевой рассказал о проблемах со здоровьем у певицы. Информацией он поделился с пранкером Соряном (Сурен Каграманов – прим. «Страсти»). Подробности блогер опубликовал в Telegram-канале.

По словам Сурена, с ним связался один из членов семьи Примадонны и сообщил, как она страдает в эмиграции. Источник отметил, что в России она часто посещала клиники, сдавала различные анализы, чтобы не допустить ухудшения состояния. Но за границей Алла Борисовна «прогадала с врачами».

«Медик не ознакомлен со спецификой организма Аллы, состояние начало ухудшаться, врачи забили тревогу. Алла все чаще стала звонить своим врачам в столицу, чтобы те проконсультировали ее лечащих», - цитирует слова родственника блогер Сорян.

Источник утверждает, что близкие Пугачевой, оставшиеся в России, сильно обеспокоены ее состоянием и боятся «плохого исхода».

«Опухают ноги, болит сердце, постоянно поднимается давление и мучает диабет. Сколько осталось – один Бог знает!» - отметил информатор.

К слову, сама Алла Борисовна все проблемы со здоровьем отрицает.

Ранее Стас Барецкий сообщил о тайном возращении Аллы Пугачевой в Россию.