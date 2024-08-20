«Позвонила, попросила встретить»: объявлено о тайном возвращении Пугачевой в Россию

Шоумен Стас Барецкий рассказал о тайном возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. По словам артиста, Примадонна приедет без мужа Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ). Об этом он сообщил порталу «Страсти».

Барецкий заявил, что о своем новом визите Алла Борисовна предпочла не объявлять, поэтому в прессе об этом не писали. Он утверждает, что вокалистка сама связалась с ним и попросила о встрече, пока она будет в столице.

«Нахожусь у замка Пугачевой, жду ее, должна подъехать одна! Мне позвонила попросила встретить», - рассказал Стас Барецкий.

По словам шоумена, цель приезда Пугачевой – это бракоразводный процесс с Галкиным*. А на возвращение в одиночестве она решилась, так как боялась, что муж «может ей навредить».