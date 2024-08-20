ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 20 августа 2024, 12:01
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«Позвонила, попросила встретить»: объявлено о тайном возвращении Пугачевой в Россию

Стас Барецкий сообщил о тайном приезде Аллы Пугачевой в Россию без мужа Галкина*.
«Позвонила, попросила встретить»: объявлено о тайном возвращении Пугачевой в Россию

© Starface.ru

Шоумен Стас Барецкий рассказал о тайном возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. По словам артиста, Примадонна приедет без мужа Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ). Об этом он сообщил порталу «Страсти».

Барецкий заявил, что о своем новом визите Алла Борисовна предпочла не объявлять, поэтому в прессе об этом не писали. Он утверждает, что вокалистка сама связалась с ним и попросила о встрече, пока она будет в столице.

«Нахожусь у замка Пугачевой, жду ее, должна подъехать одна! Мне позвонила попросила встретить», - рассказал Стас Барецкий.

По словам шоумена, цель приезда Пугачевой – это бракоразводный процесс с Галкиным*. А на возвращение в одиночестве она решилась, так как боялась, что муж «может ей навредить».

«Позвонила, попросила встретить»: объявлено о тайном возвращении Пугачевой в Россию

© Личный архив Стаса Барецкого

Несмотря на то, что сама Примадонна о своих чувствах к Барецкому ни разу не объявляла, он уверен – она хочет уйти от супруга к нему. Артист признался, что не может отказаться от Пугачевой и найти себе молодую спутницу, так как чувствует с ней связь.

«Какое-то колдовство, приворот что ли!» - заявил Барецкий.

Ранее соседи высказались о возвращении Пугачевой в Россию.

*(Признан иноагентом на территории РФ)