«Позвонила, попросила встретить»: объявлено о тайном возвращении Пугачевой в Россию
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Шоумен Стас Барецкий рассказал о тайном возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. По словам артиста, Примадонна приедет без мужа Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ). Об этом он сообщил порталу «Страсти».
Барецкий заявил, что о своем новом визите Алла Борисовна предпочла не объявлять, поэтому в прессе об этом не писали. Он утверждает, что вокалистка сама связалась с ним и попросила о встрече, пока она будет в столице.
«Нахожусь у замка Пугачевой, жду ее, должна подъехать одна! Мне позвонила попросила встретить», - рассказал Стас Барецкий.
По словам шоумена, цель приезда Пугачевой – это бракоразводный процесс с Галкиным*. А на возвращение в одиночестве она решилась, так как боялась, что муж «может ей навредить».
Несмотря на то, что сама Примадонна о своих чувствах к Барецкому ни разу не объявляла, он уверен – она хочет уйти от супруга к нему. Артист признался, что не может отказаться от Пугачевой и найти себе молодую спутницу, так как чувствует с ней связь.
«Какое-то колдовство, приворот что ли!» - заявил Барецкий.
Ранее соседи высказались о возвращении Пугачевой в Россию.
*(Признан иноагентом на территории РФ)