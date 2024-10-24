«Ей нужно будет думать о последствиях»: как скандал с Глюкозой отразится на карьере ее старшей дочери

Имя певицы Глюкозы в последнее время фигурирует только в скандалах. Сначала она посетила «голую» вечеринку, затем появилась на концерте в странном состоянии, а недавно стало известно о ее задержании в аэропорту Шереметьево. Все это негативно сказалось на ее карьере – гонорары упали, а выступления отменили. Тем не менее, старшая дочь вокалистки Лидия старается всю эту историю с матерью игнорировать и продолжает выходить в свет.

В беседе с порталом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов отметил, что скандал с Глюкозой и наркотиками отразится на карьере Лидии, но не сильно. Главное, чтобы девушка сама думала о том, что делает и говорит.

«В любом случае, какие-то моменты могут на ней сказаться, но не так прям жестко, как, возможно, могло бы быть. Ей нужно будет думать о последствиях», - заявил продюсер.

По мнению Дворцова, у Лидии есть перспективы, и она может стать звездой. Тем более, что у нее все есть для этого, включая известность матери.

«Если говорить прямо, то дочь Глюкозы очень талантливая. Она пойдет по стопам мамы в плане славы. Дай Бог, чтобы она не переняла негативный опыт, связанный с запрещенными веществами, со скандалами. У нее есть голос, харизма. С ней работают лучшие учителя по вокалу, аранжировки у нее дорогие. Как говорится, на высшем уровне все, и это самое главное», - поделился Сергей Дворцов.

Сейчас Лидия выступает под псевдонимом Рэй. Сольных концертов еще нет, но свою музыку уже выпускает. По словам продюсера, пока она зарабатывает немного, так как не достигла уровня славы своей мамы.

«По моим подсчетам, она может зарабатывать сейчас 100-300 тысяч рублей, так как она дочь Глюкозы. До полумиллиона получает — это вот прям край. Явно не от миллиона рублей и выше. Это исключено. Немного не тот еще уровень, не та популярность, слава, не набрала она еще нужный процент медийности, как у ее мамы», - рассказал продюсер.

Ранее дочь Глюкозы вышла в свет и отказалась давать комментарии журналистам.