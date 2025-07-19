«Сколько можно мне палки в колеса ставить?»: Прохор Шаляпин высказался о конфликте с Филиппом Киркоровым

Прохор Шаляпин откровенно рассказал о конфликте с Филиппом Киркоровым. В интервью Евгении Медведевой для ее YouTube-шоу «БеС Комментариев» певец заявил, что артист часто мешал ему в творческой деятельности.

По словам Прохора Шаляпина, в шоу-бизнесе «достаточно злые люди», и со многими из них не стоит иметь дело. Экс-участник «Фабрики звезд-6» признался, что на данный момент не поддерживает связь с Филиппом Киркоровым после конфликта.

«Я понял, что не со всеми надо общаться. На сегодняшний день я не общаюсь (с Филиппом Киркоровым). Может, когда-нибудь мы помиримся», — поделился Прохор Шаляпин.

Певец отметил, что сейчас они с Филиппом Киркоровым являются «недоброжелателями» по отношению друг к другу. Прохор Шаляпин утверждает: коллега не раз препятствовал его карьере.

«Сколько можно мне палки в колеса ставить? Я от этого устал, и я считаю, что мы так мало живем, чтобы тратить драгоценное время на то, чтобы заискивать, говорить то, что ты не думаешь совсем», — возмутился артист.

Вместе с тем Прохор Шаляпин не стал отрицать талант певца и назвал его выдающимся, но подчеркнул, что он уже стал «историей».

Напомним, слухи о конфликте между артистами появились в СМИ несколько лет назад. По одной из версий, Филиппа Киркорова не узнали в Париже, а Прохора Шаляпина приняли за звезду. Позднее исполнитель хита «Цвет настроения синий» выступил против участия коллеги в шоу «Маска», предупредив, что это может привести к ссоре.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что не завидует Филиппу Киркорову: «Я не хочу его хвалить».