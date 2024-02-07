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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 февраля 2024, 20:00
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«Это перегибы на местах»: джазовая певица Мариам Мерабова объяснила отмену концертов Орбакайте

Певица Мерабова приняла решение объяснить отмену концертов Орбакайте перегибами.
«Это перегибы на местах»: джазовая певица Мариам Мерабова объяснила отмену концертов Орбакайте

© Komsomolskaya Pravda/East News

Джазовая певица Мариам Мерабова высказалась по поводу отмены концертов артистки Кристины Орбакайте в России. По ее мнению, это объясняется «перегибами на местах».

Комментарий исполнительницы приводит сайт mk.ru.

Мерабова считает, что «сейчас такое время, когда надо делать заявления». Она не призывает выходить с плакатами, но считает, что «обозначить себя надо». Артистка уверена: в этом «нуждаются люди» в разных городах страны.

«Что касается отмены концертов – да, это перегибы на местах, но они всегда будут», - заключила она.

Ранее композитор Юрий Лоза высказался об отмене выступлений певицы. Он вспомнил по этому поводу две пословицы: «Отряд не заметил потери бойца» и «Баба с возу – кобыле легче».

Лоза считает, что российская публика ничего не потеряет из-за отмены концертов. При этом он не стал связывать случившееся с музыкой и вокалом исполнительницы. Также Лоза заявил, что в шоу-бизнесе никто не сочувствует друг другу: наоборот, все стараются занять освободившиеся ниши.

Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
певица
Кристина Орбакайте
концерты