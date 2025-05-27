«Сколько лет отца уже нет, а он прав во всем»: дочь Олега Ефремова сделала откровенное признание

Звезда советского кино Олег Ефремов ушел из жизни 25 лет назад, но его дочь до сих пор вспоминает наставления отца. В интервью журналу «Караван историй» Анастасия Ефремова призналась: с годами она все больше убеждается в том, что актер во многом был прав.

«У меня было не понимание, а просто твердое убеждение, что этот человек всегда прав. Что значит „понимать“? Это оправдать какой-то шаг или поступок, а тут что оправдывать? Он прав абсолютно во всем. Во мне живет это счастливейшее ощущение. Вот сколько лет, как его уже нет, а я чем дальше, тем больше убеждаюсь в его абсолютной во всем правоте», — поделилась дочь Олега Ефремова.

По словам женщины, ее отец был «невероятно талантливым» человеком и смог бы добиться успеха в любой сфере, если бы не выбрал кино и театр.

«В силу своего невероятного таланта, если бы он пошел по какой-то другой стезе, и там бы добился успеха, вот такое у него было свойство. Мог бы стать каким-то великим ученым и так далее. Свой выбор он достаточно рано для себя сделал, никогда ему не изменил», — заявила Анастасия Ефремова.

Известно, что звезда фильмов «Берегись автомобиля» и «Три тополя на Плющихе» также имел влияние и на сына. Михаил Ефремов всегда ориентировался в своих действиях только на отца. Именно Олег Ефремов не раз «отмазывал» актера, когда тот оказывался в подобных ситуациях. Говорили, что после смерти отца артист потерял контроль над собой и своими поступками. В 2020 году Михаил Ефремов был осужден за ДТП со смертельным исходом и был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, а этой весной вышел на свободу по УДО.

Напомним, Олег Ефремов скончался 24 мая 2000 года в возрасте 72 лет. По официальной версии, причиной смерти стал рак легких.

Ранее внук Олега Ефремова признался, что не чувствует груза звездной фамилии. Никита Ефремов отметил: «Все мои самые важные жизненные уроки идут через родственников».