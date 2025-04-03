«Человек не выбирает, в какой семье родиться»: Никита Ефремов высказался о грузе звездной фамилии

Актер Никита Ефремов поделился, что не чувствует груза звездной фамилии. По его словам, нельзя выбрать семью, в которой родиться, но он благодарен всем своим родственникам.

Никита довольно редко дает интервью и делится личным с журналистами и поклонниками. Однако недавно он все же немного пооткровенничал. Размышляя о семье, он с теплотой отозвался о своих близких и дал понять, что фамилия Ефремов его не тяготит.

«Человек не выбирает, в какой семье родиться. Я безумно благодарен всем своим родственникам за тот опыт, который получаю. Все мои самые важные жизненные уроки идут через них. И моя жизнь невероятно интересна», - поделился актер с журналом «Москвичка».

К слову, Ефремов не раскрывает, что сейчас происходит в его личной жизни. Насколько известно, он встречается с Ольгой Шурыгиной, но деталями он делится не хочет.

«С личным я стараюсь обращаться очень аккуратно. Внутренняя история должна оставаться внутренней», - поделился артист.

Напомним, что в конце марта стало известно, что отец Никиты Михаил Ефремов выходит на свободу. Он подал на УДО в связи с ухудшением состояния здоровья.

Ранее Никита Ефремов выразил соболезнования родным мужчины, который погиб по вине его отца, после новостей об УДО.