«Сколько крови он выпил всем»: Лазарев отказался сниматься с сидящей в рояле Волочковой

Журналист Андрей Малахов рассказал, что певец Сергей Лазарев отказался сниматься с балериной Анастасией Волочковой. По задумке редакторов шоу «Прямой эфир» танцовщица должна была появиться из рояля. Однако артист на это не согласился. Об этом сообщил Telegram-канал «НЕОПРА, блин!».

По словам Малахова, исполнитель хита «Вкус малины» крайне непростой человек. Он вспомнил, как во время подготовки к конкурсу Евровидение с ним было тяжело работать. Так, в рамках рекламной кампании Лазарев должен был появиться в студии с Волочковой, но он не захотел.

«Я помню сколько крови он выпил всем нам», - рассказал телеведущий.

Малахов также подчеркнул, что у Сергея в принципе есть плохая черта – он сначала говорит или делает что-то, а потом сожалеет.

К слову, это был не первый конфликт Лазарева с Анастасией Волочковой. На красной дорожке «Золотого Граммофона» в 2023 году он отказался фотографироваться с балериной, чем сильно ее обидел. Сам он объяснил позже, что просто был сильно занят и не мог выделить время для снимков.

Ранее Сергей Лазарев заявил, что журналисты и блогеры используют «диско-бабушку» из Сыктывкара.