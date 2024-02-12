«Никакой реальной помощи»: Сергей Лазарев заявил, что журналисты и блогеры используют «диско-бабушку» из Сыктывкара

Певец Сергей Лазарев заявил, что пенсионерку из Сыктывкара, которую все прозвали «диско-бабушкой», используют ради хайпа. По его словам, журналисты и блогеры снимаются с ней, но при этом никак не помогают.

Недавно исполнитель хита «Вкус малины» посетил с концертом Республику Коми, где повстречал свою пожилую поклонницу. Она так активно танцевала и наслаждалась выступлением кумира, что довольно быстро стала настоящей звездой социальных сетей. Однако вскоре стало известно, что, несмотря на внешний позитив, жизнь у нее весьма тяжелая. Узнав об этом, Сергей решил помочь пенсионерке и пожалел о том, что начал это делать публично.

В личном Telegram-канале Лазарев осудил тех, кто пытается хайповать на истории с бабушкой. Он отметил, что уже несколько телеканалов сняли про нее сюжеты, но реально никто так и не помог. По его мнению, подобное может быть опасно для старушки, тем более, что уже были случаи, когда ее пытались обмануть.

«Она не совсем простая бабушка, она с особенностями, это нужно учитывать, когда вы так рьяно используете ее! Когда я выкладывал видео с концерта, я совсем не знал про ее ситуацию, и возможно жалею, что выставил видео не знав о ее жизни», - заявил Лазарев.

Также Сергей признался, что по-прежнему ищет квартиру для «диско-бабушки». Он отметил, что это нелегкий процесс, но от этой идеи он не отказывается.

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