«Сколько искалеченных судеб»: сын Сафронова раскрыл опасности запрета бодипозитива в РФ

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин прокомментировал новость о том, что в Госдуме предложили запретить идеологию бодипозитива. Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению пианиста, бодипозитив помогает людям принимать себя «натуральными».

«Негативные люди хотят запретить позитив. Останутся минор и негатив после этого. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с осуждением человеческого тела, это говорит о вымещении своей тоски. Люди стараются соответствовать западным стандартам, похожим на марку качества на куриных окорочках», - поделился Затравкин.

Сын Сафронова также отметил, что стремление к идеальной внешности скрывает за собой множество опасностей.

«Соблюдение стандартов приводит ко многим болезням: люди изводят себя диетами, пытаются пить специальные таблетки, глотают червей и других паразитов, чтобы похудеть. Сколько таких искалеченных судеб», - добавил он.

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