«Сколько это будет продолжаться?»: Анастасия Задорожная назвала фамилию мужа, которую долго скрывала

Актриса и певица Анастасия Задорожная раскрыла тайну: как оказалось, долгое время СМИ называли ее мужем другого человека. В личном блоге знаменитость назвала настоящую фамилию супруга и объяснила, почему скрывала ее.

Артистка уже четыре года состоит в браке с мужчиной, не связанным с шоу-бизнесом. Пара живет во Флориде, а летом этого года у них родилась дочь. Долгое время СМИ писали, что избранником Анастасии Задорожной является Владимир Макаров, который, по слухам, работает в сфере IT. Однако выяснилось, что это не так. Певица вышла на связь в соцсети и сообщила, что ее мужа зовут так же, как звезду сериала «Реальные пацаны» — Владимир Селиванов.

Анастасия Задорожная призналась, что была вынуждена скрывать настоящую фамилию супруга, чтобы избежать конфуза.

«Как кто-то правильно заметил в комментариях, „и журналистом не надо быть“, чтобы решить этот ребус. Здесь все написано! И я была уверена, что все новости про известного актера Владимира Селиванова неминуемо будут путать с нашей семьей», — рассказала актриса.

Знаменитость отметила, что ее мужа путали с другим человеком примерно полтора года, и раскрыла, кем на самом деле является Владимир Макаров, именем которого называли ее супруга.

«Я решила провести эксперимент и не нарушать железную логику СМИ. Сколько это будет продолжаться? А уже года полтора. Теперь о фамилии Макаров: это мой давний друг и стилист по совместительству, с которым мы раньше иногда посещали мероприятия. Пресса и там что-то пыталась „состряпать“, но это дело десятое», — заявила Анастасия Задорожная.

Напомним, Анастасия Задорожная и Владимир Селиванов познакомились в 2020 году и тогда же поженились. Сейчас супруги живут во Флориде, но певица периодически приезжает в Россию. 4 августа этого года актриса сообщила о рождении первенца.

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