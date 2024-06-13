«Сколько человек в день здесь уделываются»: Андрей Макаревич* оконфузился в аэропорту Брисбена

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) прилетел на гастроли в Австралию и попал в неловкую ситуацию в аэропорту города Брисбена.

Как признался музыкант, его внимание в местном буфете привлекли жареные пирожки с овощами и курицей под названием эмпанадас. Он даже сравнил их с чебуреками, которые покупал на улице в Москве.

Однако, попробовав блюдо, Макаревич* вновь разразился жалобой.

«Надкусываю один, и туго забитая начинка брызгает на только что постиранную рубаху. Две секунды спустя это же происходит с моим директором. Вот я теперь думаю — сколько человек в день здесь уделываются этими эмпанадасами? При том, что целиком в пасть их засунуть невозможно, а при любом другом варианте выброс неизбежен!» —поделился неприятной историей с подписчиками музыкант.

Для наглядности Макаревич* сфотографировал те самые пирожки, которые заставили его понервничать.

«Чебурек капал, а эта стреляет!» — пожаловался эмигрант.

Ранее Макаревич* пожаловался на «адски длинный перелет» перед выступлением в Австралии.

*Признан иностранным агентом на территории России