«Сколько человек в день здесь уделываются»: Андрей Макаревич* оконфузился в аэропорту Брисбена
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) прилетел на гастроли в Австралию и попал в неловкую ситуацию в аэропорту города Брисбена.
Как признался музыкант, его внимание в местном буфете привлекли жареные пирожки с овощами и курицей под названием эмпанадас. Он даже сравнил их с чебуреками, которые покупал на улице в Москве.
Однако, попробовав блюдо, Макаревич* вновь разразился жалобой.
«Надкусываю один, и туго забитая начинка брызгает на только что постиранную рубаху. Две секунды спустя это же происходит с моим директором. Вот я теперь думаю — сколько человек в день здесь уделываются этими эмпанадасами? При том, что целиком в пасть их засунуть невозможно, а при любом другом варианте выброс неизбежен!» —поделился неприятной историей с подписчиками музыкант.
Для наглядности Макаревич* сфотографировал те самые пирожки, которые заставили его понервничать.
«Чебурек капал, а эта стреляет!» — пожаловался эмигрант.
Ранее Макаревич* пожаловался на «адски длинный перелет» перед выступлением в Австралии.
*Признан иностранным агентом на территории России