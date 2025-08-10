«Сколько Боженька пошлет еще»: композитор Игорь Крутой и его жена 30 лет живут в разных странах

Композитор Игорь Крутой откровенно рассказал о семейной жизни с женой. В интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV музыкант признался, что все 30 лет брака они с супругой живут в разных странах и редко видятся.

В 1995 году автор хита Александра Серова «Я люблю тебя до слез» женился во второй раз. Игорь и Ольга Крутые счастливы в браке уже 30 лет несмотря на то, что живут в разных странах и видятся раз в несколько месяцев. Из-за работы артист практически все время проводит в Москве, а его жена живет в Америке.

«Я не знаю плюс это или минус, но в таком режиме живем 30 лет. Сколько Боженька пошлет еще, столько и будем [жить еще]», — высказался Игорь Крутой.

Продюсер не скрывает: он души не чает в супруге, которая является главной в их доме. Игорь Крутой признается, что во многом их союз просуществовал так долго в том числе благодаря Ольге.

«Она хозяйка очага семейного. Она родила двух прекрасных девочек. Она красивая женщина. В принципе, все, кто думает, что я там главный… Я далеко не главный, потому что, конечно, все вокруг нее происходит. Все благодаря ей. И, может быть, семья благодаря ей», — заявил композитор.

В одном из интервью Игорь Крутой рассказывал, что в начале отношений ему все же довольно сложно было разрываться между Россией и Америкой. Однако со временем музыкант привык к такому распорядку жизни и даже научился доверять жене.

