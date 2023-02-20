«Склонны к изменам»: Наталья Подольская чуть не разрушила семью с Владимиром Пресняковым

Супруга певца Владимира Преснякова удивила поклонников признанием, что столкнулась с кризисом среднего возраста. Оказалось, что цветущая Наталья Подольская чувствовала себя несчастной. Звезда смогла справиться со своими мыслями, а специалист рассказала, как именно ей это удалось.

Период душевных терзаний был у девушки в 36-летнем возрасте. На следующий год Наталья забеременела вторым ребенком и перестала думать о плохом. Гештальт-терапевт Любовь Розенберг объясняет, что в период кризиса среднего возраста многие женщины делают выбор в пользу материнства.

«Кстати, и вопрос об усыновлении или опеке детей возникает часто у женщин после 40», — делится Розенберг.

Специалист считает, что Наталья выбрала легкий путь. Ведь некоторые в подобное время часто пускаются во все тяжкие. Она снова хотят почувствовать себя молодыми, поэтому заводят интрижки на стороне. Мужу певицы повезло, что она не пошла по этому пути.

«Обязательства есть, а свободы нет… Именно поэтому в этот возрастной кризис и женщины, и мужчины склонны к изменам как к простому способу доказать себе/вспомнить о том, что прежде всего — они женщины и мужчины», — рассуждает Розенберг.

Некоторые поклонники думают, что звездная пара снова готовится к пополнению в семье. Недавно в Сети появились слухи о том, что Подольская находится в «интересном положении». У нее на фото стал виден округлившийся животик. Звезда вышла на связь и прокомментировала домыслы.