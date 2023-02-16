«Беременный животик»: Наталья Подольская рассказала, почему изменилась ее фигура

Певица Наталья Подольская не только талантливая певица, но и заботливая мама. В браке с Владимиром Пресняковым она родила двух сыновей. Недавно поклонники заметили у девушки округлившийся живот и начали поздравлять с третьей беременностью. Звезда рассказала правду о своей изменившейся фигуре.

Знаменитость опубликовала в соцсетях видео из спортзала, где выполняла упражнения. Наталья призналась, что усиленно работаем над тем, чтобы сохранить стройную фигуру. Ее расстроили публикации о том, что она якобы ждет ребенка.

«Отработка вкусных выходных, после которых вся пресса поздравила с 3-й беременностью. Уже и поесть нельзя», — цитирует Подольскую Газета.Ru.