«Беременный животик»: Наталья Подольская рассказала, почему изменилась ее фигура
Жена Преснякова Наталья Подольская прокомментировала сообщение о третьей беременности.
Фото: Starface.ru
Певица Наталья Подольская не только талантливая певица, но и заботливая мама. В браке с Владимиром Пресняковым она родила двух сыновей. Недавно поклонники заметили у девушки округлившийся живот и начали поздравлять с третьей беременностью. Звезда рассказала правду о своей изменившейся фигуре.
Знаменитость опубликовала в соцсетях видео из спортзала, где выполняла упражнения. Наталья призналась, что усиленно работаем над тем, чтобы сохранить стройную фигуру. Ее расстроили публикации о том, что она якобы ждет ребенка.
«Отработка вкусных выходных, после которых вся пресса поздравила с 3-й беременностью. Уже и поесть нельзя», — цитирует Подольскую Газета.Ru.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Исполнительница говорит, что занимается спортом три раза в неделю и следит за своим питанием. Но фото стройной девушки с выпирающим животиком вызывают бурные эмоции в Сети. В интервью Passion.ru Наталья рассказывала, что просто обладает таким типом фигуры.
«У меня такое строение фигуры – с выпирающим животиком. Стоит немножко лишнего съесть, как он уже – оп! – типа беременный. Это сводит меня с ума. Я пытаюсь это как-то принять, от этого никуда не деться, но все равно над этим работаю», — делилась артистка.
Ранее мы писали о том, как Владимира Преснякова застали с другой женщиной.