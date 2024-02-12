«Склероз уже присутствует»: рыжий из «Иванушек International» забывает слова своих песен

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов признался, что испытывает проблемы с памятью. Порой он даже забывает слова своих песен.

53-летний певец чувствует приближение старости. Возраст берет свое, и у артиста начали возникать проблемы с памятью. Он забывает название песен коллектива и слова.

«До деменции еще далеко, но склероз уже присутствует. Я уже не рыжий, а „седой из Иванушек“. Недавно песня у нас вышла, а я не только названия трека не помню, но и слов», — рассказал он в эфире «Шоу Воли» на ТНТ.

В 2023 у группы вышел сингл «Золото волос». Скорее всего, речь идет о словах этой песни.

Ранее Андрей Григорьев-Апполонов признался, что запретил взрослому сыну Ивану жениться раньше 30-ти лет. Сейчас наследник певца является студентом МГИМО и уделяет время только учебе.