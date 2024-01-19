Рыжий из «Иванушек» Григорьев-Апполонов запретил сыну жениться до 30 лет

Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов запретил взрослому сыну жениться раньше 30-ти лет. Сейчас наследник певца является студентом МГИМО и уделяет время только учебе.

В интервью для Леди Mail.ru артист признался, что Иван на данный момент полностью сконцентрирован на получении знаний. Он, конечно, встречается с друзьями, но на первое место все равно ставит образование. Как признался Андрей, у молодого человека есть возлюбленная, но пока это лишь юношеский роман.

«В плане свадьбы Иван — весь в меня, с этим делом не торопится. И вообще, раньше 30 лет жениться я сыну запретил — рановато», - поделился Григорьев-Апполонов.

Отметим, что Иван – старший сын певца. Также у него есть еще один наследник – Артемий.. После развода родителей (Андрей Григорьев-Апполонов разошелся с женой Мариной Банковой в 2019 году – прим. «Страсти») Иван переехал жить к отцу в Москву. При этом певец старался не контролировать его жизнь и давал ему полную свободу.

Ранее Андрей Григорьев-Апполонов признался, что пожалел, сделав неизвестному ребенку уникальный подарок.