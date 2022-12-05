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17:18, 05 декабря 2022
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Складки и болтающаяся грудь: располневшая Любовь Успенская в одном белье вышла на сцену

Складки и болтающаяся грудь: располневшая Любовь Успенская в одном белье вышла на сцену

Певица Любовь Успенская вышла на сцену в откровенной водолазке в сеточку, из-под которой виднелось белье и болталась грудь. На спине исполнительницы были заметны внушительные складки.

Вниз Успенская надела юбку из «дождика» на широком ремне. Было видно, что певица набрала лишние килограммы.

В таком виде звезда представила свою дочь Татьяну. Образ певицы наверняка запомнился зрителям - от полуголой артистки сложно было оторвать глаза, тем более что грудь почти вываливалась из белья.

Отметим, что дочь Успенской также была в полуобнаженном виде. Белый топ и юбка практически ничего не прикрывали.

Источник фото:Александра Воротнева/ Starface.ru
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